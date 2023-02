Constellium : nomination de Jack Guo en tant que Directeur Financier

(Boursier.com) — Constellium annonce aujourd'hui la nomination de Jack Guo en tant que Directeur Financier, à compter du 1er avril 2023, en remplacement de Peter Matt qui rejoint une autre entreprise.

Jack Guo a rejoint Constellium en tant que Vice-président en charge des finances début 2017, ensuite promu au poste de Vice-président en charge du développement et de la stratégie en septembre 2017. Avant de rejoindre Constellium, il a travaillé pour le Crédit Suisse durant douze ans, dont en tant que directeur banque d'investissement et marché de capitaux, en charge notamment de la filière aluminium aval. En outre, il a occupé pendant cinq ans d'autres postes de direction financière en Amérique du Nord et en Asie.

Jack Guo est titulaire d'une licence en économie de l'Université de Chicago et d'un MBA de l'Université de Columbia.