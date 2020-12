Constellium : nomination

Crédit photo © Dominique Sarraute / Constellium

(Boursier.com) — Jean -Christophe Deslarzes, Président du conseil d'administration du groupe Adecco et Président du conseil d'administration d'ABB India Limited, sera nommé conseiller spécial au conseil d'administration de Constellium en janvier 2021.

Sa nomination en tant qu'administrateur non-exécutif sera proposée lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'entreprise.

Après avoir débuté sa carrière en 1991 comme conseiller fiscal et légal chez Arthur Andersen en Suisse, M. Deslarzes a occupé différents postes, entre 1994 et 2010, de ressources humaines et de direction générale en Europe et au Canada au sein de Rio Tinto, et de ses entités précédentes Alcan et AluSuisse. De 2010 à 2013, il est Directeur Exécutif Ressources Humaines et Organisation et membre du Conseil exécutif du Groupe Carrefour en France.

Après avoir été Directeur des Ressources Humaines et membre du Comité exécutif du groupe ABB, basé à Zurich, en Suisse, de 2013 à 2019, Jean-Christophe Deslarzes rejoint le conseil d'administration de Constellium.