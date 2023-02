Constellium finalise la cession de son usine d'Ussel à Noe Industries

(Boursier.com) — Constellium a annoncé aujourd'hui avoir vendu son usine d'Ussel (Corrèze) à la holding d'investissement française Noe Industries, spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises françaises et avec une grande expérience du marché aéronautique.

Avec 250 employés et un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2021, l'usine d'Ussel est spécialisée dans le moulage de précision pour les secteurs de l'aéronautique et de la défense.

Cette annonce fait suite à la fin du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, et après obtention de l'avis favorable du Comité Social et Economique (CSE).

Les termes de la transaction resteront confidentiels...