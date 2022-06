Constellation Brands : retour aux bénéfices

(Boursier.com) — Constellation Brands, le producteur et distributeur américain de boissons alcoolisées, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 389,5 millions de dollars et 2,06$ par titre, à comparer à une perte de 908 millions de dollars et 4,74$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,90$ sur le trimestre clos, en dehors d'une perte de 24 cents par titre sur l'investissement dans le producteur de cannabis Canopy Growth. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,36 milliards de dollars, contre 2,03 milliards sur la période correspondante, l'an dernier. Le consensus de place sur cette période était logé à 2,52$ de bénéfice ajusté par action et 2,16 milliards de facturations.