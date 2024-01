Constellation Brands réduit ses prévisions de revenus

(Boursier.com) — Constellation Brands, le groupe de vins et spiritueux connu pour sa bière Corona, a publié pour son troisième trimestre fiscal des revenus décevants et un bénéfice supérieur aux attentes. Le groupe abaisse ses prévisions de revenus annuels. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 3,19$ contre 3$ de consensus. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 2,47 milliards de dollars contre 2,54 milliards de consensus. Le groupe maintient une guidance de bénéfice ajusté annuel par action allant de 12 à 12,2$, mais ne prévoit plus que 9,15 à 9,35 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, contre 9,6 à 9,8 milliards auparavant.