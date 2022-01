Constellation Brands dépasse les attentes

(Boursier.com) — Constellation Brands a publié pour son troisième trimestre fiscal 2022 un bénéfice ajusté par action de 3,42$, supérieur de plus de 20% au consensus de marché. Les revenus ont pourtant décliné de 4,9% en glissement annuel à 2,32 milliards de dollars, très légèrement au-dessus du consensus. Le groupe rehausse sa guidance de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2022 entre 10,50 et 10,65$. En outre, le spécialiste américain de la production et de la distribution de boissons alcoolisées a scellé un accord avec Coca-Cola pour introduire la marque Fresca dans les boissons alcoolisées.