Constellation Brands dépasse largement le consensus de profit

(Boursier.com) — Constellation Brands, le groupe américain spécialiste des boissons alcoolisées, vient de publier ses derniers comptes, pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023, ainsi que ses perspectives 2024. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché un bénéfice ajusté de 2,15$ par titre, très nettement supérieur aux attentes de marché, alors que les revenus se sont tassés quant à eux de 4,8% en glissement annuel à 2 milliards de dollars et ratent de peu les estimations de brokers. Le consensus sur la période était logé à 1,82$ de bénéfice ajusté par action pour 2,02 milliards de dollars de facturations. Le groupe table, pour son exercice 2024 juste entamé, sur un bénéfice par action de 11,6 à 11,9$ et un bpa ajusté allant de 11,7 à 12$. Le consensus de bpa ajusté était de 11,8$. Le cash flow opérationnel est attendu entre 2,4 et 2,6 milliards, alors que le free cash flow est anticipé entre 1,2 et 1,3 milliard.