Constellation Brands déçoit, mais espère un rebond au second semestre

(Boursier.com) — Constellation Brands, groupe américain actif dans la production et la distribution de boissons alcoolisées, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal de l'exercice 2022 des résultats inférieurs aux attentes. Le groupe aux marques Corona et Modelo a révélé pour ce trimestre clos en août un bénéfice ajusté par action en recul de 14% à 2,38$, pour des revenus en retrait de 5% à 2,37 milliards de dollars. Le consensus était de 2,77$ de bénéfice ajusté par action pour 2,3 milliards de dollars de revenus. Le groupe table sur une progression des volumes de bière au second semestre. Pour l'exercice, Constellation table sur un bénéfice ajusté par action allant de 10,15 à 10,45$, une révision en hausse de la guidance, alors que les ventes de bière sont espérées en croissance de 9 à 11%. Ainsi, les anticipations de ventes sont aussi revues en hausse, malgré le faible deuxième trimestre.