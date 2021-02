Conquest et Engie concluent le financement de 70 ME d'un portefeuille éolien de 43 MW en Belgique

(Boursier.com) — Conquest , gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'investissement responsable dans les secteurs des infrastructures et de la transition énergétique en Europe, et Engie leader de la transition vers la neutralité carbone en Belgique, ont signé un accord de financement de 70 millions d'euros avec la banque Belfius pour un portefeuille éolien terrestre situé en Belgique.

Conquest avait acquis une participation majoritaire (51%) dans ce portefeuille éolien terrestre aux côtés d'ENGIE, en décembre 2019. Le portefeuille est composé de 15 éoliennes, réparties sur 5 parcs situés en Région flamande, pour une puissance totale de 43 MW. Il devrait produire 110 GWh d'énergie renouvelable par an, soit la consommation électrique annuelle de 32.000 ménages belges, et permettra d'éviter 44.400 tonnes d'émissions de CO2 par an.

À ce jour, la moitié du portefeuille a été mise en service et les actifs qui sont encore en construction seront prêts pour une exploitation commerciale au premier trimestre 2021.

Cette opération en Belgique renforce l'engagement de Conquest à construire l'un des plus grands portefeuilles d'infrastructures durables en Europe. En décembre 2020, Conquest a acquis un parc solaire de 30 MW au Danemark, dont les revenus sont contractualisés sur plus de 10 ans grâce à un accord d'achat d'électricité avec une entreprise technologique de premier plan.

À ce jour, le portefeuille d'investissement mondial de Conquest produit environ +250GWh d'énergie renouvelable chaque année, ce qui représente la consommation annuelle de plus de 80.000 foyers, et qui permet d'éviter plus de 63.000 tonnes d'émissions de CO2.

Frédéric Palanque, Président-fondateur de Conquest, commente : "Depuis notre création, Conquest s'applique à investir et à créer de la valeur dans des projets responsables qui permettent d'accélérer la transformation de l'économie et des infrastructures essentielles. Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat entamé avec ENGIE, dès 2019, avec l'acquisition de 51% de ce portefeuille en développement auprès d'eux, et qui vise à établir des échanges de confiance et à créer de nouvelles opportunités de long terme. Le travail de nos équipes en binôme est une grande réussite. Elle ouvre la voie à d'autres succès avec nos partenaires industriels Européens pour le compte de nos clients investisseurs".

Philippe Van Troeye, CEO d'ENGIE Benelux, conclut : "ENGIE s'est engagé à être un leader dans la transition vers une énergie neutre en carbone et a fixé des objectifs ambitieux, visant à atteindre 1000 MW de capacité éolienne terrestre en Belgique d'ici 2030. Cet accord de financement nous aidera à atteindre cet objectif. Nous sommes fiers que Conquest et Belfius fassent confiance à ENGIE pour développer des projets éoliens terrestres de haute qualité et qu'ensemble, nous puissions relever les défis du changement climatique"