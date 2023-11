ConocoPhillips : toujours solide ?

(Boursier.com) — ConocoPhillips , l'un des géants pétroliers américains, a publié pour son troisième trimestre un bénéfice de 2,8 milliards de dollars soit 2,32$ par titre, contre 4,5 milliards de dollars un an avant. Hors éléments, le bénéfice a représenté 2,6 milliards de dollars et 2,16$ par action, contre 4,6 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 1,97$ de bénéfice ajusté par action. La production du quatrième trimestre 2023 devrait être comprise entre 1,86 et 1,90 million de barils équivalent pétrole par jour. La production pour l'ensemble de l'année devrait être d'environ 1,82 MBOED en raison de l'acquisition de Surmont.