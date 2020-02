ConocoPhillips : résultats mitigés

(Boursier.com) — ConocoPhillips a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net en déclin à 700 millions de dollars soit 65 cents par action, contre 1,9 milliard de dollars et 1,61$ par titre un an auparavant. Le géant pétrolier américain a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 76 cents, contre 1,13$ un an plus tôt et 80 cents de consensus. La production hors Libye a reculé d'environ 2% en glissement annuel à 1,289 million de barils équivalent pétrole par jour. Pour l'exercice 2020, ConocoPhillips table sur des dépenses de capitaux allant de 6,5 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars. La guidance en termes de production est située entre 1,23 et 1,27 million de barils équivalent pétrole par jour. Le groupe renforce enfin de 10 milliards de dollars son programme de rachat d'actions, à 25 milliards de dollars.