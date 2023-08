ConocoPhillips relève ses prévisions de production

(Boursier.com) — ConocoPhillips , le groupe pétrolier texan, a annoncé aujourd'hui un bénéfice de 2,2 milliards de dollars, ou 1,84$ par action, pour le deuxième trimestre 2023, contre un profit de 5,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Le consensus, de 1,77$ de bpa ajusté, est dépassé... "Le deuxième trimestre a démontré notre solide performance sous-jacente et notre engagement à faire progresser la proposition de valeur axée sur les rendements que nous avons partagée lors de notre réunion d'analystes et d'investisseurs en avril", a déclaré Ryan Lance, président-directeur général. "Nous avons atteint une production record et augmenté nos prévisions de production pour l'année complète pour le deuxième trimestre consécutif. Nous avons signé un accord pour acheter la participation restante de 50% dans Surmont et avons fait progresser notre stratégie mondiale de GNL. Notre objectif de distribution pour l'année complète de 11 milliards de dollars reste inchangé. Pour l'avenir, nous restons constructifs sur le second semestre de l'année ainsi que sur les perspectives à long terme du secteur".

Parmi les faits saillants du deuxième trimestre, le groupe évoque un flux de trésorerie généré par les activités d'exploitation de 3,9 milliards de dollars et un cash flow des opérations de 4,7 milliards de dollars. Le groupe a distribué 2,7 milliards de dollars aux actionnaires via un cadre à trois niveaux, dont 1,4 milliard de dollars via le dividende ordinaire et le rendement variable en espèces et 1,3 milliard de dollars via des rachats d'actions. Le groupe a terminé le trimestre avec des liquidités et investissements de court terme de 7,1 milliards de dollars. La production du troisième trimestre 2023 devrait être de 1,78 à 1,82 million de barils équivalent pétrole par jour. La production sur l'ensemble de l'année devrait se situer entre 1,80 et 1,81 million de barils équivalent pétrole / jour.