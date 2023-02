ConocoPhillips : progression des comptes

(Boursier.com) — ConocoPhillips , le groupe pétrolier américain, a dévoilé pour le quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, 2,61$ par titre, contre 2,6 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice a représenté 3,4 milliards de dollars soit 2,71$ par action, contre 3 milliards un an auparavant. Le consensus était de 2,81$ de bpa ajusté trimestriel. Sur l'exercice, le groupe a dégagé ainsi un bénéfice net consolidé de 18,7 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 17,3 milliards. Les prévisions de capex pour 2023 vont de 10,7 à 11,3 milliards de dollars.