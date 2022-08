ConocoPhillips : plus de 5 milliards de dollars de profits

(Boursier.com) — ConocoPhillips , le groupe pétrolier américain, a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice de 5,1 milliards de dollars soit 3,96$ par titre, contre 2,1 milliards de dollars et 1,55$ par titre un an avant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 3,91$, le triple de l'année précédente. En outre, le groupe annonce une augmentation de 5 milliards de dollars des plans de retour aux actionnaires en 2022, à 15 milliards de dollars. La production du troisième trimestre 2022 devrait être de 1,70 à 1,76 million de barils équivalent pétrole par jour, reflétant les impacts des révisions saisonnières prévues principalement en Alaska et dans la région Asie-Pacifique. La production annuelle de la société devrait être d'environ 1,74 million de barils équivalent pétrole par jour, reflétant l'incertitude en Libye et de modestes mises à jour dans l'ensemble du portefeuille.