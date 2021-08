ConocoPhillips dépasse les attentes

(Boursier.com) — ConocoPhillips , la major pétrolière américaine, a annoncé pour son second trimestre des profits supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel a été de 2,1 milliards de dollars soit 1,55$ par action, contre 300 millions de dollars et 24 cents par titre un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,27$, contre 1,10$ de consensus FactSet, avec la hausse des prix et des volumes. En séquentiel, le profit ajusté a pratiquement doublé en comparaison du trimestre antérieur. Ce résultat ajusté a été de 1,72 milliard de dollars, contre 902 millions de dollars au premier trimestre.