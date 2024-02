ConocoPhillips dépasse facilement les attentes

(Boursier.com) — ConocoPhillips , le spécialiste américain de l'extraction et de la production de pétrole, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice de 3 milliards de dollars soit 2,52$ par titre, contre 3,2 milliards et 2,61$ par action un an avant. Le bénéfice ajusté a été de 2,9 milliards de dollars ou 2,40$ par titre, contre 3,4 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Le consensus était de 2,09$ de bpa ajusté. Les prévisions de dépenses d'investissement totales de la société pour 2024 sont comprises entre 11 et 11,5 milliards de dollars. Les prévisions de production pour 2024 vont de 1,91 à 1,95 million de barils d'équivalent pétrole par jour. La production du premier trimestre 2024 devrait être comprise entre 1,88 et 1,92 million de barils d'équivalent pétrole par jour. Les prévisions pour 2024 comprennent des coûts d'exploitation ajustés de 8,9 à 9,1 milliards de dollars.