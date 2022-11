ConocoPhillips au plus haut historique à Wall Street, après les comptes

(Boursier.com) — ConcoPhillips , dont le cours flambe déjà de 71% cette année à Wall Street, est attendu au plus haut historique avant bourse ce jeudi. Le groupe pétrolier américain vient de battre sans surprise le consensus de profit sur le trimestre clos. Il rehausse par ailleurs son dividende de 11% et renforce de 20 milliards de dollars son programme de rachat d'actions. Le bénéfice net trimestriel a atteint 4,5 milliards de dollars soit 3,55$ par action, contre 2,4 milliards de dollars un an avant.