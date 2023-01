Connaissez-vous la 'Maison Sanofi' ?

(Boursier.com) — A l'heure où réinventer les méthodes et la relation au travail nécessite de réinventer les espaces de travail, la "Maison Sanofi" incarne la nouvelle génération du bureau post-covid, un lieu décomplexé qui hybride les codes et les usages pour offrir un nouveau modèle, plus inclusif, plus flexible et plus humain.

Dépassant la notion même de siège social, le site se définit comme un Hub : un lieu d'accueil ouvert à l'ensemble de la communauté Sanofi. Son approche révolutionne le rôle des centres névralgiques des grands groupes internationaux.

A l'opposé des codes traditionnels, le bâtiment libère l'espace et les usages pour que chacun puisse s'approprier des lieux multiples, pensés pour s'épanouir, partager et innover.

La communauté Sanofi est invitée à expérimenter une maison dynamique, moderne et éco- responsable, qui insuffle un état d'esprit collaboratif à tous les étages...

"La Maison Sanofi" écrit une nouvelle page de l'histoire du bureau post-covid où c'est désormais l'usage qui crée le lieu. Le projet fait radicalement tomber les barrières du bureau classique pour laisser une seule et unique place à l'expérience sociale collective, à vivre pleinement dans le lieu et à partager avec les autres sites du groupe grâce au digital. L'ambition affichée par Sanofi révolutionne la conception des sièges des grands groupes, qui s'ouvrent désormais à leurs écosystèmes, passent en mode 100% flexibles et hybrides avec des nouvelles méthodes de travail innovantes" commente Hidekazu Moritani, Associé Senior de STUDIOS Architecture