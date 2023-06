Conformis : +91% à Wall Street !

(Boursier.com) — Conformis bondit de 91% avant bourse à Wall Street ce vendredi à 2,22$. La petite medtech a annoncé hier soir un accord définitif en vue de son acquisition par le fabricant de matériel orthopédique restor3d pour 2,27 dollars par action. "Cette combinaison créera une entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux imprimés en 3D personnalisés. Ensemble, nous partageons une croyance commune dans le pouvoir de la personnalisation. En tirant parti des atouts de nos portefeuilles respectifs autour de la conception d'implants basée sur l'intelligence artificielle, de l'automatisation numérique et des biomatériaux ostéointégratifs imprimés en 3D, nous voyons une formidable opportunité d'offrir des solutions cliniquement différenciées et rentables dans le paysage orthopédique, y compris l'épaule, le pied et la cheville, la colonne vertébrale et les grosses articulations", a déclaré Kurt Jacobus, directeur général de restor3d.