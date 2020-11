Confinement : Fnac Darty ferme ses rayons ''culture'' pour 15 jours

(Boursier.com) — Fnac Darty, qui dans un premier temps avait indiqué son intention de garder ses magasins ouverts pendant cette seconde phase de confinement, a finalement engagé une marche arrière partielle... Les rayons culture de l'enseigne de distribution vont finalement fermer, alors le matériel informatique et l'électronique resteront ouverts, car jugés "essentiels". L'accès à la culture s'effectuera uniquement via le 'Click & Collect'.

Cette décision du groupe Fnac Darty est temporaire, puisque prise pour une durée de 15 jours et non pour la durée totale du confinement.

Soutien au monde de la culture

Face au constat de l'impossibilité d'une ouverture de l'ensemble des acteurs de la vente de livres, souhaitée et soutenue par la Fnac, et dans un souci de responsabilité, j'ai décidé la fermeture de l'ensemble des rayons culture de nos magasins Fnac dans toute la France à compter de demain matin et pour les prochains 15 jours , explique Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty. L'ensemble des activités essentielles telles que permises par le gouvernement resteront ouvertes en magasin. Nous maintenons également en totalité les dispositifs de Click & Collect dans tous nos magasins .