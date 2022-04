Conduent Transportation modernise le système de paiement des titres de transports en commun de la métropole de Rennes

(Boursier.com) — Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated, a annoncé le 14 avril la mise en oeuvre et le déploiement réussis d'un système de paiement EMV (Europay, Mastercard et Visa) sans contact sur le réseau de transports publics STAR dans l'agglomération de Rennes Métropole. Environ 353 000 usagers par jour utilisent le réseau STAR géré par Keolis.

Le réseau comprend plus de 1.500 valideurs avec la fonctionnalité de paiement sans contact EMV intégrée installés dans les parcs relais, ainsi que dans les autobus et le métro. Les voyageurs peuvent désormais utiliser les cartes de transport KorriGo, les tickets rechargeables (billets sans contact) les cartes bancaires sans contact, ainsi que les appareils compatibles NFC, tels que les smartphones et les montres intelligentes avec les wallets Apple Pay et Samsung Pay.

"Lorsque nous avons lancé ce projet, notre objectif était d'élargir l'offre de supports de titres", a déclaré Vincent Tournedouet, Directeur de projet et Responsable du Service Métro Investissements de Rennes Métropole. "La technologie ergonomique de Conduent contribue à simplifier l'accès au réseau STAR pour les utilisateurs occasionnels."

Pour mettre en service ce projet, Conduent a été certifié MPAT pour les solutions Open Payment par le Groupement des Cartes Bancaires CB, le réseau interbancaire national français.