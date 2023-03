Concentrix retombe à Wall Street avec le rachat de Webhelp

(Boursier.com) — Concentrix abandonnait 6% après bourse à Wall Street hier soir, alors que le groupe va s'offrir Webhelp, basé à Paris, pour donner naissance à un nouveau leader mondial des métiers de l'expérience client. Webhelp et Concentrix Corporation sont ainsi entrés en négociation exclusive en vue de constituer un leader mondial de l'expérience client, la transaction faisant ressortir une valeur de Webhelp de 4,4 milliards d'euros - 4,8 milliards de dollars. Cette opération s'inscrit dans la volonté des deux groupes d'accélérer leur développement. Les sociétés Webhelp et Concentrix, qui ont toutes les deux connu des croissances exceptionnelles depuis deux décennies, souhaitent valoriser la forte complémentarité de leurs offres et expertises pour offrir à leurs clients "un éventail unique de services et solutions d'expérience client". La complémentarité géographique permettra de proposer une couverture mondiale et l'assurance d'une offre homogène pour tous les clients internationaux.

Le groupe combiné sera dirigé par Chris Caldwell, actuel Président et CEO de Concentrix. Olivier Duha, actuel CEO de Webhelp, sera nommé vice-président du conseil d'administration du nouvel ensemble et assurera l'intégration des deux groupes aux côtés du CEO. L'équipe dirigeante sera constituée de membres actuels des équipes de Concentrix et de Webhelp. Les actionnaires de Webhelp, rémunérés en cash et en titres du nouvel ensemble, entrent au capital du groupe combiné. GBL, qui sera représenté par Nicolas Gheysens au conseil d'administration de Concentrix, et Frédéric Jousset, co-fondateur de Webhelp, "marquent leur confiance envers le potentiel du nouveau groupe en en devenant des actionnaires très significatifs", selon le communiqué de Webhelp. La société gardera à Paris le principal bureau européen du nouveau groupe. La transaction sera présentée pour information-consultation aux instances représentatives du personnel. Elle sera soumise à l'approbation des autorités réglementaires. "Elle ne fait apparaître aucune redondance significative ni en termes d'implantation ni en termes d'équipes", indique aussi Webhelp.