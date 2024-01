Conagra : warning !

(Boursier.com) — Conagra Brands a abaissé ce jour ses prévisions de croissance organique des ventes et de bénéfices pour l'exercice 2024. Le groupe prévient d'une reprise plus lente que prévu de la demande pour ses plats et collations emballés. Le groupe, connu notamment pour sa viande de boeuf séchée Slim Jim, a par ailleurs raté le consensus de revenus sur le trimestre clos, son deuxième trimestre fiscal. Le groupe a vu les volumes de ses plats prêts à consommer et de ses collations surgelées chuter, la question du prix semblant déterminante compte tenu de l'inflation persistante. Pour le deuxième trimestre, les ventes ont décliné de 3,2% en glissement annuel, avec une décroissance organique de 3,4%. La marge opérationnelle pour le trimestre clos le 26 novembre a chuté de 261 points de base à 14%. Le bénéfice ajusté par action a été de 71 cents, en recul de 12%.

Conagra s'attend désormais à une baisse des ventes nettes annuelles de produits comprise entre 1 et 2% en organique, par rapport à sa prévision antérieure d'une croissance d'environ 1%. La marge opérationnelle annuelle ajustée est anticipée à 15,6%. Le groupe envisage enfin un bénéfice annuel ajusté par action logé entre 2,60 et 2,65$, contre une fourchette antérieure allant de 2,70 à 2,75$.