ConAgra en berne après les comptes

(Boursier.com) — ConAgra, le groupe alimentaire américain, décroche de 7% sur les 30$ ce jour à Wall Street après un avertissement sur les résultats annuels. Les faibles commandes des restaurants et la demande retail trop légère ont plombé les perspectives. Le groupe de Chicago réduit sa guidance de bénéfice ajusté par action à 2,04$, contre 2,11$ de consensus FactSet. Les ventes de l'exercice sont désormais anticipées en croissance d'environ 10% à 10,52 milliards de dollars, contre une guidance antérieure logée à +12,7% et 10,75 milliards de dollars. La croissance organique n'est plus estimée qu'à 0,3%, contre +1,3% précédemment.