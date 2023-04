ConAgra dope ses prévisions

(Boursier.com) — ConAgra , le groupe alimentaire américain, a publié pour son troisième trimestre fiscal 2023, clos fin février, des revenus de 3,1 milliards de dollars en augmentation de 5,9% en glissement annuel, avec une croissance organique de 6,1%. La marge opérationnelle ajustée a grimpé de 321 points de base à 16,9%. Le bénéfice ajusté dilué par action s'est amélioré de 31% à 76 cents. Le consensus était de 64 cents de bénéfice ajusté par action pour 3,08 milliards de dollars de revenus. Le groupe relève par ailleurs ses prévisions annuelles de bénéfice par action et resserre ses estimations concernant la croissance organique et la marge opérationnelle ajustée. La croissance organique est attendue entre 7 et 7,5%, alors que le bpa ajusté est estimé entre 2,7 et 2,75$, en hausse de 14 à 17%.