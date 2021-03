Compagnie Mercosur Grecemar : la diversification dans le cannabis, c'est fini !

Compagnie Mercosur Grecemar : la diversification dans le cannabis, c'est fini !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 22 juillet 2020, la Compagnie Mercosur Grecemar (CMG) a émis un communiqué faisant état de la diversification de ses activités par le biais de l'acquisition des actions de 3 sociétés basées en Uruguay dénommées Algamur, Wemblar et Dukilu et opérant exclusivement dans ce pays. Ces entreprises sont dédiées respectivement à la culture de plants de cannabis à vocation exclusivement médicales, à la conception et la production des produits, et à leur distribution.

Bien que ces activités réglementées soient légales en Uruguay et dans de nombreux pays, la Compagnie Mercosur Grecemar n'est pas en mesure de maintenir pour le moment ces 3 sociétés dans son périmètre compte tenu de certaines réactions suscitées par ce communiqué concernant les implications réglementaires que pourraient avoir ces activités en France .

Aussi, la Compagnie Mercosur Grecemar a pris la décision de céder, à effet du 23 mars 2021, l'intégralité des actions de ces 3 sociétés.

L'activité de Compagnie Mercosur Grecemar consiste désormais uniquement à détenir 100% des actions de Grecemar SA, société spécialisée dans l'exploitation d'une carrière de granit en Uruguay.