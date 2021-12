Compagnie Mercosur Grecemar acquiert Tech Infinite

(Boursier.com) — La Compagnie Mercosur Grecemar (CMG) a annoncé avoir accepté les termes pour l'acquisition de Tech Infinite, fournisseur de solutions d'énergies renouvelables. Cette acquisition montre la direction que prend la société parisienne, tout en permettant au fournisseur britannique de solutions énergétiques vertes de développer sa mission d'éco-solutions à travers le monde grâce à une stratégie ESG tournée vers l'avenir.

L'achat est soumis à l'obtention d'une approbation réglementaire.

Fondée par John Darling, Christopher Niebel et Mark Shephard en mai 2021 à Altrincham, au Royaume-Uni, Tech Infinite se concentre sur la création et le développement de l'hydrogène, des batteries et des équipements photovoltaïques qui réinventent notre façon de concevoir la production d'énergie - pour le marché solaire domestique, pour les bornes de recharge rapide des véhicules électriques et pour les systèmes d'éclairage public, en recyclant et en réutilisant dans le même processus les piles des véhicules électriques destinées à la déchetterie. La société a développé une solution autonome neutre en carbone pour les sites mobiles et la consommation de cette énergie, basée sur une approche multi carburant à base d'hydrogène.

Le marché domestique britannique de l'énergie solaire est estimé entre 140,4 et 300 milliards de livres sterling pour les 10 prochaines années. Les systèmes de Tech Infinite s'intègrent aux habitations existantes et ne nécessitent pas de grandes rénovations pour s'adapter ; leur produit permet l'installation la plus simple et la plus grande capacité par toit de panneaux solaires installés.