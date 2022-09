Compagnie Lebon : transfert sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Suite à l'approbation de sa demande d'admission par le Comité des Admissions d'Euronext, la Compagnie Lebon annonce que le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris aura lieu le 5 septembre 2022. Le transfert a pour objectif de permettre a? la compagnie d'e?tre cote?e sur un marche? dans un cadre re?glementaire souple et adapte? aux ETI, en re?duisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marche? d'Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris vise notamment l'alle?gement des cou?ts y affe?rents, tout en permettant a? la Compagnie Lebon de continuer a? bénéficier de l'attrait des marche?s financiers, en maintenant une relation de qualite? et de transparence avec ses actionnaires. Le projet de transfert avait été approuvé par le Conseil d'administration et par les actionnaires de la société réunis en AG le 25 mai 2022. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société, sans émission d'actions nouvelles.