(Boursier.com) — Compagnie Lebon soutient Andera Partners dans le lancement d'une activité de co-investissement. A l'initiative d'Andera Partners, qui crée ainsi sa sixième activité, et en partenariat avec Compagnie Lebon, qui poursuit sa stratégie d'expansion dans le Private Equity, ce nouveau fonds de co-investissement vise des opérations Mid et Large Cap en France, en Europe et aux États-Unis. Andera Partners lance ainsi un fonds de co-investissement, Andera Co-Invest. Un an après le lancement de l'activité Andera Infra, la création de cette sixième activité permet à la société de gestion de poursuivre sa stratégie de croissance. Compagnie Lebon, partenaire de ce fonds à travers le lancement de son activité de co-investissement PMCI (Paluel-Marmont Co-Invest), poursuit sa stratégie d'expansion dans les métiers du Private Equity. Cette nouvelle offre PMCI, proposée à ses partenaires-investisseurs, est complémentaire des opérations Private Equity Small Cap régional français de Re-Sources Capital et des opportunités immobilières de Paluel-Marmont Valorisation.

Andera Partners et Compagnie Lebon s'appuient sur l'expertise de deux Advising Partners, Louis Hamon et Alexander Cuniasse, pour sourcer et sélectionner les meilleures opérations en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec 20 ans d'expérience cumulée dans le segment du co-investissement aux côtés de fonds de Private Equity européens et nord-américains de premier plan, ils ont précédemment animé l'activité de co-investissement d'Essling Capital, avant de créer leur société de conseil AXL Capital Partners. Ils sont accompagnés par Nicolas Paulmier en tant que Senior Advisor et Président de l'Advisory Committee. Ancien dirigeant de Cinven, il est un investisseur reconnu avec plus de 30 ans d'expérience en Private Equity. De même, le fonds pourra compter sur l'expertise historique et le track-record d'Andera Partners et de Compagnie Lebon dans le Private Equity.

Ce premier fonds de co-investissement d'une taille cible de 100 ME avec une période d'investissement courte (12 à 18 mois), intègre des critères d'investissement environnementaux et sociaux et cible des tickets de 10 à 20 ME sur des opérations de LBO dans les segments du Mid et Large Cap. Cette nouvelle activité s'adresse particulièrement à une typologie d'investisseurs privés et de family offices. De son coté, Compagnie Lebon engage 15 ME de fonds propres dans ce premier fonds.