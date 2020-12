Compagnie Lebon : retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de la Compagnie Lebon s'est tenue ce lundi 21 décembre à huis clos en audioconférence, sans présence physique des actionnaires, afin de respecter les mesures de distanciation sanitaire recommandées, en application de l'ordonnance no 2020 - 1497 du 2 décembre dernier.

Toutes les résolutions ont été adoptées sauf la dixième. Celle-ci proposait de déléguer au Conseil d'administration la compétence pour procéder à l'émission de titres de capital au profit des adhérents de plans d'épargne Entreprise du Groupe.

Les onze autres résolutions ont été adoptées à une très large majorité. Elles portaient sur les politiques de rémunération du Président et du Directeur général et l'autorisation consentie au Conseil d'administration de procéder à l'annulation possible d'actions auto-détenues. Les actionnaires ont également délégué leur compétence au Conseil d'administration pour procéder à l'émission de nouveaux titres de capital de la société, en anticipation de l'éventualité d'un renforcement de fonds propres ou de possibles opportunités d'investissement à venir pour l'un des métiers de la Compagnie Lebon. Les actionnaires seront clairement informés en amont de toute augmentation de capital si une telle délégation est utilisée ces prochains mois par le Conseil d'administration.