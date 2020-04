Compagnie Lebon reprend le chemin de la croissance

Compagnie Lebon reprend le chemin de la croissance









(Boursier.com) — En 2019, la Compagnie Lebon a repris le chemin de la croissance... La transformation opérée dès 2018 commence à porter ses fruits en 2019, année marquée en particulier par le dynamisme de l'immobilier et du capital investissement. L'Actif net réévalué ressort ainsi à 241,5 millions d'euros à fin 2019 (227,6 ME en 2018). Il est en croissance de +6,1%.

La création de valeur est de 16,8 ME pour un résultat net part du groupe en forte hausse de +80%, à 8 ME.

La création de valeur, c'est-à-dire la variations d'ANR avant distribution, est de 16,8 ME (12,4 ME en 2018).