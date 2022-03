Compagnie Lebon renoue avec les bénéfices et le dividende

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, l'actif net réévalué de Compagnie Lebon s'élève à 217,5 millions d'euros en hausse de +2,3% (212, 5 ME à fin 2020).

Le résultat net part du groupe est de 2,5 ME (-12,7 ME en 2020).

Compagnie Lebon souligne l'impact significatif des valorisations du Capital Investissement et le redressement progressif des activités d'exploitation (Hôtels et Thermes)

"Le résultat de l'exercice 2021 est porté par la solide performance du capital investissement grâce à la réalisation de plusieurs cessions, et à la revalorisation de certaines participations affichant de très bons résultats. Nos métiers d'exploitation (hôtellerie et thermalisme) ont à nouveau fait face aux impacts de la crise sanitaire au 1er semestre avant de bénéficier d'un 2nd semestre plus dynamique et plus prometteur", indique Philippe Aoun, Directeur général.

Dividende

Après deux années sans dividende, et compte tenu de l'amélioration des comptes sur 2021, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale de verser un dividende de 2,50 euros par action.

Perspectives 2022 : une année de développement

"Le début de reprise espéré au second semestre 2021 se confirme dans les métiers d'exploitation. De nombreux projets de développement sont initiés dans tous les métiers du groupe, et notamment les métiers d'investissement. Le Conseil d'Administration fait toute confiance aux équipes de la Compagnie Lebon pour préparer les performances et les résultats futurs", indique Pascal Paluel-Marmont, Président de Compagnie Lebon.

En effet, l'économie française a connu une reprise importante de l'activité mais des incertitudes demeurent avec l'augmentation de l'inflation liée au renchérissement des prix de l'énergie et des matières premières. Le conflit en Ukraine apporte un facteur d'incertitude supplémentaire. Le marché du capital investissement reste très actif. La Compagnie Lebon renforce sa présence dans ce secteur avec la prise de participation de 50,01 %, finalisée le 7 mars, dans la société Re-Sources Capital, spécialisée dans l'accompagnement de proximité des PME minoritaires.

La hausse de fréquentation des hôtels Esprit de France constatée depuis mi 2021 se confirme en février et mars 2022 après un mois de janvier ralenti par Omicron. Esprit de France travaille sur l'amélioration continue de ses hôtels et a initié plusieurs projets de rénovation importants avec des campagnes de travaux qui vont débuter dans le courant de l'année. La nouvelle saison thermale a pu démarrer fin mars 2022 selon le calendrier classique, sans restriction sanitaire majeure. SET Allevard a acquis en 2021 le fonds de commerce du restaurant Le Trianon qui devrait ouvrir en 2022. Des projets de développement hôteliers sont à l'étude dans les deux stations de Brides et d'Allevard, l'hébergement étant un enjeu important du secteur.

La Compagnie Lebon, consciente de l'importance du développement durable, travaille à la structuration de sa stratégie RSE.