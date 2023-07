Compagnie Lebon : refinancement de la dette corporate

(Boursier.com) — Afin de soutenir le développement de ses activités prévu dans le cadre de sa nouvelle feuille de route stratégique, la Compagnie Lebon refinance sa dette corporate à compter de juillet 2023.

Le nouvel accord est structuré en deux parties, pour donner de la flexibilité à la Compagnie Lebon :

- un crédit de refinancement de 20 MEUR

- une ligne de crédit revolving (RCF) de 70 MEUR qui ne sera tirée qu'à la mesure des besoins effectifs de développement du groupe, dans le respect de ratios habituels pour conserver un montant de dette modéré, ajusté à la valeur des actifs et à leur liquidité.

La nouvelle échéance de cet emprunt est en 2030 avec une part amortissable et une part in fine.

Le nouveau financement a été contracté auprès d'un pool bancaire constitué de Banque Palatine en tant qu'agent et coordinateur et de Banque Populaire Rives de Paris, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Les cabinets Bredin Prat et Simmons & Simmons ont représenté respectivement Compagnie Lebon et les Prêteurs dans l'opération.

Philippe Aoun, Directeur général, souligne : "Cette opération permet de poursuivre la mise en oeuvre de notre plan stratégique et d'approfondir dans la durée nos relations avec nos partenaires, en cohérence avec l'ADN du groupe."

Pascal Paluel-Marmont, Président, précise : "Nous sommes heureux de la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires et de la consolidation de relations anciennes. Ce financement donnera aux équipes les moyens de poursuivre avec agilité le développement du groupe dans un environnement changeant."