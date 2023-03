Compagnie Lebon : rebond marqué en 2022

(Boursier.com) — La Compagnie Lebon réalise un résultat net part du groupe (RNPG) de 12,5 millions d'euros en 2022 (2,5 ME en 2021).

Le RNPG par action est de 10,95 euros. Ces augmentations traduisent les bons résultats de l'hôtellerie et les revalorisations dans le secteur financier.

L'actif net réévalué (ANR) de la Compagnie Lebon ressort à 235,4 ME, en hausse de 8,3% par rapport à 2021. L'ANR par action est de 200,70 euros, (185,39 euros en 2021).

Dividende

Compte tenu de l'amélioration des comptes sur 2022, le Conseil d'administration de Compagnie Lebon proposera à l'Assemblée générale de voter le versement d'un dividende de 3,50 euros par action.

Perspectives

Le 1er trimestre confirme la reprise de l'activité mais Lebon reste prudent étant donné les nombreux facteurs d'incertitudes qui demeurent avec notamment l'augmentation des factures énergétiques, du prix des matières premières et des salaires, une croissance en berne, et une situation géopolitique instable.

"Nous poursuivons le travail de valorisation de nos actifs réalisé dans le thermalisme en accentuant les efforts commerciaux, marketing et opérationnels, et en travaillant sur l'optimisation énergétique de nos installations. De la même manière en hôtellerie, maintenant que les résultats sont présents, nous accentuons les efforts sur la qualité de service et la gestion RH du groupe, en parallèle du travail de fond sur d'importantes rénovations. L'année 2023 devra aussi nous permettre de confirmer la nouvelle dynamique mise en place en 'private equity', et de revoir notre positionnement en immobilier pour s'adapter à la nouvelle donne de marché", commente le management de Lebon.