Compagnie Lebon publie un ANR par action de 191,35 euros

(Boursier.com) — Compagnie Lebon fait part d'une dynamique positive de l'investissement et d'une reprise confirmée des métiers d'exploitation. Le Résultat net part du groupe semestriel grimpe à 5,7 ME, contre -1,4 ME en 2021. L'Actif net réévalué au 30 juin 2022 est de 224,4 ME, en augmentation de 3,2% par rapport au 31 décembre 2021, soit un ANR par action de 191,35 euros.

Le Chiffre d'affaires est en forte augmentation (+410%) par rapport au 30 juin 2021.

"Ce bon premier semestre marque à la fois la forte reprise des activités hôtelières, le retour progressif des curistes, et la performance de nos activités d'investissement, renforcées par nos initiatives récentes sur les segments du small cap régional et du mid/large cap international. L'environnement de marché est fluctuant et nous restons vigilants dans nos orientations d'investissement et sur l'évolution de notre clientèle hôtelière et thermale", indique Philippe Aoun, Directeur général.