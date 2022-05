Compagnie Lebon : projet de changement de marché de cotation

(Boursier.com) — L 'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue mercredi a approuvé, conformément aux dispositions de l'article L.421- 14 du code monétaire et financier dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire, le projet de demande de radiation des titres de la Compagnie Lebon des négociations sur Euronext Paris (compartiment C) et d'admission concomitante aux négociations sur Euronext Growth Paris et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre les opérations précitées.

Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 25 mai 2022 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire susvisée a décidé de mettre en oeuvre le Transfert.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation de la Compagnie Lebon sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

Motifs du Transfert

Le Transfert a pour objectif de permettre à la Compagnie Lebon d'être cotée sur un marché dans un cadre réglementaire souple et adapté aux ETI, en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris.

Le Transfert sur Euronext Growth Paris vise notamment l'allègement des coûts y afférents, tout en permettant à la Compagnie Lebon de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers, en maintenant une relation de qualité et de transparence avec ses actionnaires.

La Compagnie Lebon réunit à ce jour les conditions d'éligibilité requises dans le cadre de la procédure de transfert. Ces conditions devront également être remplies au jour de la demande de transfert. Par ailleurs, le groupe est à jour de ses obligations d'information sur Euronext.