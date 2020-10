Compagnie Lebon : Philippe Aoun et Pascal Paluel-Marmont prennent les rênes

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la Compagnie Lebon a confirmé la nouvelle gouvernance en nommant, le 27 octobre, Philippe Aoun Directeur général, et Pascal Paluel-Marmont Président du Conseil d'administration.

La direction générale de la Compagnie Lebon sera assurée à compter du 2 novembre par Philippe Aoun, choisi par le Conseil d'administration et le Comité des nominations et des rémunérations de la Compagnie Lebon, suite à un process de recrutement amorcé en juillet.

Philippe Aoun apportera à la société son expérience acquise en tant que conseil auprès de nombreux groupes, son profil financier, ainsi que sa connaissance de la Compagnie Lebon et de ses métiers , commente le Conseil d'administration de Lebon.

Philippe Aoun a débuté sa carrière en titrisation chez Deloitte à New York avant de rejoindre Messier Partners et de contribuer au développement de la banque d'affaires, devenue Messier Maris & Associés, en y travaillant 14 ans entre Paris et New York. Pendant cette période, Philippe Aoun a notamment accompagné des sociétés actives dans le secteur de l'investissement en private equity et en immobilier ainsi que des groupes hôteliers, autour de problématiques stratégiques ou transactionnelles.

La présidence de la Compagnie Lebon sera assurée par Pascal Paluel-Marmont. Il remplacera Bertrand Leclercq, président depuis 2017. Le Conseil d'administration et la famille fondatrice l'ont à nouveau remercié pour sa riche contribution à la vie et aux succès de la société .

Bertrand Leclercq continuera d'oeuvrer auprès du Conseil en tant que censeur, après avoir aidé la famille actionnaire majoritaire à assurer la transition de générations.

Pascal Paluel-Marmont a présidé France Participations et CETIG, holdings familiales de contrôle de la Compagnie Lebon, de 2017 à 2020. Il est l'un des représentants de la famille fondatrice au Conseil d'administration de la Compagnie Lebon depuis 2007.