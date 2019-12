Compagnie Lebon : Paluel-Marmont Capital prend une participation majoritaire dans Quadrilatère

(Boursier.com) — Paluel-Marmont Capital, qui est la filiale de capital-investissement de Compagnie Lebon, prend une participation majoritaire dans Quadrilatère, un spécialiste du Space Planning. Quadrilatère est en effet un pure player de l'aménagement d'espaces tertiaires, principalement de bureaux, essentiellement en région parisienne.

Au service des propriétaires-bailleurs ou des directions générales des entreprises occupantes, Quadrilatère travaille aussi bien pour de grandes entreprises et des ETI, que pour des sociétés d'investissements, des cabinets d'avocats, des sociétés de conseil... Ses équipes, spécialiste des surfaces de 500 à 50.000 m2, oeuvrent à la conception et à la réalisation d'espaces de travail intelligents et épanouissants, au service des valeurs de l'entreprise, du bien-être et de la performance des collaborateurs.

Basée à Paris avec une équipe d'une cinquantaine de personnes, l'entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros. Quadrilatère a été fondé en 1989 par Jérôme Malet, serial-entrepreneur passionné de vin, de design et d'architecture. Après avoir passé le relais managérial il y a 2 ans à Emmanuel Fougère, spécialiste de l'immobilier et anciennement chez Kering, Jérôme Malet organise aujourd'hui la transmission capitalistique de Quadrilatère. Emmanuel Fougère et l'équipe de management reprennent l'entreprise aux côtés de Paluel-Marmont Capital, nouvel actionnaire majoritaire.

Paluel-Marmont Capital -qui signe sa 5e opération depuis l'arrivée de ses nouveaux dirigeants fin 2017, François Poupée et Thomas Geneton- a organisé ce LBO avec, à ses côtés, un club deal d'investisseurs privés et HSBC pour la dette senior.