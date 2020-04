Compagnie Lebon manque de visibilité pour 2020

(Boursier.com) — Pour 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Lebon augmente de 9%, à 62,1 millions d'euros (57 ME en 2018).

Perspectives 2020

Les enjeux et défis de 2020 se lisent maintenant à la lumière des conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19... Ils seront principalement de relancer nos activités dans un contexte sur lequel nous manquons de visibilité à l'heure où ces lignes sont écrites , indique le management.

Avant cette crise sanitaire, la feuille de route de la Compagnie Lebon prévoyait une année dans la continuité de 2019, avec un secteur financier générateur de nouvelles créations de valeur d'une part, et la montée en puissance des hôtels ainsi qu'un redémarrage dynamique de l'activité thermale. Cette feuille de route sera nécessairement impactée.