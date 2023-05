Compagnie Lebon : les actionnaires autorisent un renforcement des fonds propres

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie Lebon s'est tenue ce 24 mai à Paris.

Après la présentation des résultats financiers 2022 et des principaux éléments de la stratégie de la Compagnie Lebon pour les prochaines années, les actionnaires ont approuvé les résolutions mises aux voix, notamment, les comptes sociaux et consolidés 2022 et le dividende de 3,50 euros par action dont le versement aura lieu le 30 mai.

Les actionnaires ont approuvé la rémunération des administrateurs, telle que présentée dans le rapport de gouvernement d'entreprise.

Ils ont validé le renouvellement des mandats du CETIG, représenté par M. Jean-Emmanuel Enaud de Morhéry, de M. Pascal Paluel-Marmont et de Mme Aurore Paluel-Marmont, ainsi que la cooptation de la société Simones, représentée par Mme Sophie Lacoste-Dournel, en remplacement de Mme Sophie Lacoste-Dournel.

Autorisation d'émission de titres

Concernant le capital, les actionnaires ont consenti l'autorisation au conseil d'administration de procéder à l'annulation d'actions auto-détenues.

Ils ont approuvé les délégations de compétence au Conseil d'administration pour procéder à l'émission de nouveaux titres de capital de la société, en anticipation de l'éventualité d'un renforcement de fonds propres ou de possibles opportunités d'investissement à venir.

En revanche, ils n'ont pas approuvé la résolution 17, qui proposait de déléguer au Conseil d'administration la compétence pour procéder à l'émission de titres de capital au profit des salariés adhérents du plan d'épargne entreprise du groupe.

Il est précisé que les actionnaires seront informés en amont de toute augmentation de capital si une telle délégation est utilisée par le Conseil d'administration.