Compagnie Lebon : les actionnaires approuvent la non-distribution de dividende

(Boursier.com) — En raison des mesures de distanciation imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid 19, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Compagnie Lebon s'est tenue le 27 mai sous la présidence de Bertrand Leclercq et exceptionnellement à huis clos.

Ainsi, les actionnaires et autres personnes ayant le droit d'assister aux Assemblées générales en temps normal ont pu écouter les présentations de Bertrand Leclercq et Philippe Depoux, via un système de visio-conférence, mais sans possibilité de poser de questions à l'oral, de voter en séance, ni de déposer de projet de résolutions.

Par des procédures anticipatoires, les actionnaires ont approuvé largement l'ensemble des résolutions soumises par le Conseil d'Administration, et notamment les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019.

En raison de la crise et de ses répercutions possibles sur l'économie, les actionnaires ont également voté la proposition du Conseil d'administration de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019. Les montant ont été affectés au compte "report à nouveau".