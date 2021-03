Compagnie Lebon : le chiffre d'affaires recule de 22% en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Compagnie Lebon se monte à 48,5 millions d'euros. Les activités financières (27,3 ME contre 6,3 ME en 2019) parviennent à atténuer le fort impact de la crise sanitaire sur le secteur d'exploitation (21,2 ME contre 55,8 ME en 2019).

Le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie Lebon recule néanmoins de 22% sur l'exercice 2020.

Perspectives 2021

Les perspectives 2021 sont directement liées au déploiement de la campagne de vaccination qui permettra une reprise du tourisme et de l'activité. L'activité hôtelière est largement liée à la reprise des déplacements internationaux, compte tenu du profil très international de la clientèle d'Esprit de France. Dans l'activité thermale, l'ouverture des établissements dépend des décisions des autorités sanitaires et de l'avancée de la campagne de vaccination en cours.

Les équipes d'investissement travaillent à la recherche de nouvelles acquisitions pour préparer la création de valeur de demain.

La Compagnie Lebon assure prendre toutes les mesures et dispositions pour assurer la pérennité et la continuité des opérations. Ses équipes sont mobilisées pour anticiper la reprise post Covid espérée au second semestre. Les aides du plan de relance en cours ont été sollicitées.