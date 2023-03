Compagnie Lebon : le chiffre d'affaires 2022 est soutenu par la reprise en hôtellerie

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Compagnie Lebon pour 2022 s'établit à 83 millions d'euros (41,4 ME un an plus tôt). Il s'appuie sur 2 pôles complémentaires entre les métiers d'exploitation (hôtellerie, thermalisme et activité patrimoniale) et ceux de l'investissement (immobilier et capital-Investissement).

Perspectives 2023

L'activité de ce début d'année 2023 confirme la dynamique 2022 même si la visibilité pour l'ensemble de l'exercice est limitée en raison du contexte géopolitique et des perspectives macro-économiques de 2023 liées à l'inflation et aux taux d'intérêt.

La reprise des séminaires et le retour de la clientèle asiatique devraient permettre de maintenir le rebond 2022 en hôtellerie et la diminution des craintes liées au COVID devraient faciliter le retour des curistes.