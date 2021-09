Compagnie Lebon : l'actif net réévalué s'établit à 214,6 ME au 30/6

(Boursier.com) — La Compagnie Lebon annonce un redressement du résultat net part du groupe sur le semestre écoulé et une stabilité de l'actif net réévalué. Le résultat net part du groupe ressort ainsi à -1,4 ME au 30 juin 2021, contre -16 ME au 30 juin 2020. L'actif net réévalué s'établit à 214,6 ME, en légère augmentation par rapport à 2020 (+1%).

"Le contexte sanitaire a affecté nos hôtels et nos établissements thermaux au premier semestre, mais une gestion rigoureuse de nos coûts a permis d'amorcer une amélioration de la rentabilité du segment Exploitation. Pour sa part, le capital investissement affiche une belle performance grâce à des valorisations à la hausse dans certaines participations rappelant l'importance de la complémentarité des métiers de la Compagnie Lebon", commente Philippe Aoun, Directeur général.

Enjeux du second semestre 2021

Dans le capital investissement, la concurrence entre fonds s'accroit sur le secteur " lower midcap ", avec une hausse globale des valorisations et des contextes économiques disparates en fonction des secteurs d'activité.

L'immobilier poursuit son travail de recherche et de sélection de nouveaux actifs afin de reconstituer son portefeuille dans un contexte similaire de hausse des valorisations et de forte concurrence entre les acteurs.

Malgré l'imprévisibilité de la période, Esprit de France poursuit la réouverture de ses hôtels parisiens avec un suivi attentif des niveaux de réservations en progression depuis la rentrée. Des extensions d'hôtels "historiques" sont actuellement à l'étude.

Dans l'activité thermale, le niveau de fréquentation augmente. Les stations de Brides et Allevard ont mis au point de nouvelles cures validées par l'ARS Rhône-Alpes, et proposent depuis le mois de juillet de nouveaux protocoles de soins pour les patients atteints de Covid long.

"La mobilisation des équipes de la Compagnie Lebon, Esprit de France et SET permet au groupe de préparer le retour à la rentabilité de ses métiers d'exploitation, tout en étudiant des opportunités de croissance. Dans le secteur financier, la culture et l'agilité du groupe permettront de renouer avec les investissements en private equity et immobilier dans les prochains mois", conclut Pascal Paluel-Marmont, Président.