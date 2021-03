Compagnie Lebon : l'actif net réévalué au 31/12 ressortait à 212,5 ME

(Boursier.com) — L 'actif net réévalué au 31 décembre 2020 de la Compagnie Lebon ressortait à 212,5 ME, en recul de 12%. Le résultat net part du groupe est de -12,7 ME.

La direction souligne une bonne tenue du secteur Financier (Capital Investissement et Immobilier) mais des pertes dans le secteur Exploitation (Hôtels et Thermes) sous l'effet d'une "crise sanitaire sans précédent". Le redémarrage progressif est attendu à partir de l'automne 2021.

"L'année 2020 a été profondément marquée par la pandémie de Covid-19 et par ses conséquences inédites sur l'économie. Malgré la qualité de nos actifs et l'engagement de nos équipes, la Compagnie Lebon a été directement affectée par la fermeture des frontières et les mesures de confinement mises en place par les gouvernements pour limiter la propagation du virus, avec de fortes répercussions sur ses filiales d'hôtels et de thermes, Esprit de France et SET. L'impact Covid sur le secteur financier diffère selon les investissements, qui affichent dans leur ensemble une bonne résilience du portefeuille. Dans ce contexte exceptionnel, l'importance de la diversification "multimétiers" de la Compagnie Lebon démontre toute sa pertinence", indique Philippe Aoun, Directeur général.

Perspectives 2021 : des équipes au travail pour préparer le rebond dans un contexte encore incertain

"La crise sanitaire Covid 19, toujours en cours en mars 2021, continue d'affecter nos activités et notamment le secteur exploitation. Le groupe maintient depuis le début de la survenance de la crise l'ensemble des mesures de protection vis-à-vis de ses salariés et vis-à-vis des clients, en particulier dans les activités hôtelières et thermales".

Dividende

Compte tenu de l'ampleur des pertes de l'exercice et du contexte sanitaire, le conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée Générale cette année encore de ne pas verser de dividende. Le conseil d'administration est conscient de ce nouvel effort demandé aux actionnaires mais pense, comme l'année dernière, qu'il convient de privilégier le maintien du savoir-faire des équipes et la spécificité des actifs de la Compagnie Lebon.

"Nous remercions nos équipes pour leur engagement, pour le travail réalisé et pour celui qui reste à faire. Nous croyons à une reprise au second semestre, sans doute largement liée à l'avancée des campagnes de vaccination, et nous préparons ce rebond : nos activités financières sont en phase de recherche d'investissements, l'organisation du redémarrage de nos activités d'exploitation est en cours. Le Conseil d'Administration fait toute confiance aux équipes de la Compagnie Lebon. Face à ce défi économique et humain d'ampleur, nous tenons aussi à remercier nos actionnaires qui font preuve de fidélité. Nous rendons également hommage à tous ceux qui font leurs meilleurs efforts sans relâche, y compris dans le secteur médical et hospitalier, pour vaincre la pandémie" conclut Pascal Paluel-Marmont, Président.