Compagnie Lebon : bons chiffres de l'activité hôtelière au 1er semestre

(Boursier.com) — En IFRS 8 la Compagnie Lebon réalise un résultat net part du groupe (RNPG) de 3,5 millions d'euros au 1er semestre. Le RNPG par action est de 2,97 euros.

En IFRS, le résultat net part du groupe est de 2,7 ME.

L'actif net réévalué (ANR) de la Compagnie Lebon ressort à 246,7 ME au 30 juin 2023, en augmentation de 4,8% par rapport à 2022. L'ANR par action de la Compagnie Lebon s'élève à 210,3 euros au 30 juin 2023. Ces résultats reflètent les bons chiffres de l'activité hôtelière et la phase d'investissement et de déploiement des activités financières.

"Le résultat du 1er semestre 2023 reflète la forte reprise de l'activité hôtelière dans un contexte de rebond du tourisme international et les performances du capital investissement issues des revalorisations de notre portefeuille. Dans un contexte de marché qui demande de l'agilité, nous poursuivons le développement de nos différentes activités d'investissement, que ce soit l'accompagnement de PME françaises, l'activité de co-investissement ou l'investissement immobilier", indique Philippe Aoun, directeur général.

Le groupe poursuit le déploiement de sa stratégie en matière d'investissement

"Les résultats du 1er semestre soulignent l'importance de la complémentarité de nos métiers. Dans un contexte économique général de ralentissement, les équipes sont à l'oeuvre pour déployer nos activités d'investissement. Elles le sont aussi dans les métiers d'exploitation pour proposer un service de qualité et initier les prochaines rénovations. Ce travail conjoint permettra de construire les résultats des prochaines années, que nous espérons les plus synchronisés possibles entre nos métiers", précise Pascal Paluel-Marmont, président.