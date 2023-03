Compagnie du Cambodge versera 180 euros de dividende par action

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge pour l'exercice 2022 s'établit à 0,2 million d'euros, stable par rapport à 2021.

A la suite de la cession de Sofib (qui détenait Sitarail, le chemin de fer reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso) à Bolloré Africa Railways à fin 2021, les activités de Sofib ont été reclassées en activités abandonnées pour l'ensemble de l'exercice 2021.

Le résultat opérationnel affiche une perte de -1 ME (-0,9 ME en 2021).

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s'établit à -1,2 ME (-5,2 ME au cours de l'exercice 2021). Cette amélioration correspond essentiellement à la quote-part dans le résultat net du Groupe IER, qui bénéficie de la reprise de l'activité en Europe et Amérique du Nord.

Le résultat net des activités abandonnées intégrait 14,8 ME de plus-value sur la cession des titres Sofib en 2021. Le résultat net du Groupe s'établit à 11,8 ME (18,9 ME en 2021).

Le résultat net part du Groupe ressort à 11,3 ME (12,8 ME en 2021).

Proposition de dividende

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 180 euros par action représentant un montant de 101 ME au titre de l'exercice 2022, identique à celui de l'exercice 2021.