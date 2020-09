Compagnie du Cambodge : un résultat net consolidé en perte de 6 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge s'établit à 27 millions d'euros, en baisse de -12% par rapport au 1er semestre 2019. Elle s'explique par la contraction de l'activité de Sitarail en raison du ralentissement du trafic en hydrocarbures et de l'arrêt de la circulation courant juin suite à un glissement de terrain.

Le résultat opérationnel affiche une perte de -2 ME (-0,5 ME au 1er semestre 2019). Elle est attribuable au recul de l'activité de Sitarail qui impacte négativement son résultat opérationnel en dépit des économies de charges réalisées.

Le résultat financier ressort à 8 ME, stable par rapport au 1er semestre 2019. Il est principalement constitué des dividendes reçus et des revenus d'intérêts.

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s'établit à -9 ME, (-2 ME au cours du 1er semestre 2019), compte tenu de la baisse des résultats d'IER impactés par les effets de la crise sanitaire qui a retardé le déploiement d'infrastructures notamment sur le marché de l'aérien.

Le résultat net consolidé ressort à -6 ME (dont -6 ME de résultat net part du Groupe) contre +3 ME (dont +3 ME de résultat net part du Groupe) au 1er semestre 2019.

La société IER a conclu en septembre 2020 un accord pour céder à Total sa filiale BluePointLondon Ltd qui a développé et gère un réseau de 1.600 bornes de charge pour véhicules électriques dans les rues de Londres. Cette cession devrait être finalisée dans les prochains mois.