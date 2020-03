Compagnie du Cambodge maintient son dividende à 180 euros par action

Compagnie du Cambodge maintient son dividende à 180 euros par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge s'établit à 63 millions d'euros, en progression de 6% par rapport à 2018. Cette bonne performance est liée à la hausse du trafic de marchandises à la montée vers le Burkina Faso (forte activité conteneurs, amélioration de la disponibilité des stocks de produits hydrocarbures et de la rotation des wagons-citernes, optimisation du trafic clinker) notamment au second semestre alors que les trafics à la descente de manganèse et de coton sont en recul.

Le résultat opérationnel affiche une perte de 1 ME contre un résultat à l'équilibre en 2018. En dépit de la progression du chiffre d'affaires et d'une plus grande efficacité opérationnelle chez Sitarail, le résultat opérationnel est impacté négativement par des charges non récurrentes et par l'augmentation des dotations aux amortissements liée à la mise en service de 4 nouvelles locomotives de fret de marchandises en octobre 2018.

Le résultat net consolidé ressort à 4 ME (dont 3 ME de résultat net part du Groupe) contre 6 ME (dont 5 ME de résultat net part du Groupe).

Le Directoire proposera à l'Assemblée générale de verser un dividende de 180 euros par action représentant un montant de 101 ME au titre de l'exercice 2019, identique à celui de l'exercice 2018.