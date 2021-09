Compagnie du Cambodge : Le résultat net consolidé ressort à 3 millions d'euros

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de Compagnie du Cambodge, réuni le 23 septembre 2021, a examiné les comptes du premier semestre 2021 arrêtés par le Directoire. Le chiffre d'affaires consolidé de Compagnie du Cambodge du premier semestre 2021 s'établit à 28 millions d'euros, en hausse 1% par rapport au premier semestre 2020. Cette progression s'explique par l'amélioration de l'activité de Sitarail liée à la hausse du fret porté par les volumes d'hydrocarbures (trafic quasi à l'arrêt de janvier à mai 2020) et les volumes de clinker et de coton. Cette tendance est contrebalancée par l'arrêt du trafic voyageurs (depuis mars 2020 pour mesures sanitaires) et la baisse limitée du trafic conteneurs imputable à la congestion du terminal.

Le résultat opérationnel affiche une perte de 1 million d'euros contre une perte de 2 millions d'euros au premier semestre 2020. L'amélioration du résultat opérationnel est attribuable à la hausse de l'activité de Sitarail, amplifiée par des économies de charges.

Le résultat financier ressort à 9 millions d'euros, en hausse par rapport au premier semestre 2020 (8 millions d'euros) Il est principalement constitué des dividendes reçus et des revenus d'intérêts.

La part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles s'établit à -3 millions d'euros, contre -9 millions d'euros au cours du premier semestre 2020, compte tenu de l'impact positif de la sortie des activités de BluePoint London chez IER intervenue le 31 décembre 2020. Les résultats d'IER restent toutefois impactés par les effets de la crise sanitaire qui a retardé le déploiement d'infrastructures notamment sur le marché de l'aérien.

Le résultat net consolidé ressort à 3 millions d'euros (dont 3 millions d'euros de résultat net part du Groupe) contre une perte de -6 millions d'euros (dont - 6 millions d'euros de résultat net part du Groupe) au premier semestre 2020.